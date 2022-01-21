Лавров заявил, что ослабление санкций ООН против КНДР послужит стимулом для реанимации политического диалога

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект политико-гуманитарной резолюции, который Москва и Пекин в октябре 2021 года распространили в Совете Безопасности ООН, предполагающий смягчение санкции в отношении Северной Кореи в гуманитарной и иных сферах, не связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, станет весомым стимулом для реанимации политического диалога. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отмечается, в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказание помощи населению Северной Кореи «стало бы весьма своевременным ответственным шагом международного сообщества».

«Кроме того, принятие данной резолюции может помочь установить доверие среди вовлеченных государств, послужить весомым стимулом для реанимации политического диалога», - говорится в письменных ответах внешнеполитического ведомства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел России.

В министерство также отметили, что Вашингтон делает заведомо проигрышную ставку, продолжая политику ограничений в отношении Северной Кореи. Также говорится о том, что в новом году Москва собирается продолжить продвигать российско-китайские подходы по корейскому урегулированию.