Лавров назвал внешним давлением заявление Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию является внешним давлением на их политику. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции", - отметили в письменных ответах министра, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что с Финляндией и Швецией Россию “связывают давние дружеские отношения”, а также говорится о том, что Москва ценит "действенный вклад” этих стран в формирование европейской безопасности. Кроме того, подчеркивается, что "в нынешнее турбулентное время" внеблоковый статус является наиболее эффективным способом “обеспечения государствами своей безопасности".

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти государства примут решение о вступление в альянс. Однако позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на сегодняшний день у страны нет планов по присоединению к НАТО.