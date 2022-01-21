Сергей Лавров заявил, что Россия хочет нормализации отношений с Грузией. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия желает нормализации отношений с Грузией. Ответы МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции Лаврова, опубликованы на сайте ведомства в пятницу, 21 января.

«Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – все это отвечает интересам народов двух наших стран», - сказал Лавров.

Министр отметил, что процесс урегулирования отношений между Россией и Грузией должен быть «улицей с двусторонним движением».

«Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», - отметил Лавров.

Ранее на kp.ru сообщалось, что грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов» обратилась к Путину с просьбой о восстановлении отношений с Россией.