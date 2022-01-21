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Политика21 января 2022 9:07

Глава МИД РФ Лавров: вряд ли можно серьезно говорить о возрождении Советского Союза

В ведомстве заявили, что российские власти в своей политике исходят из существующих реалий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД РФ Лавров: вряд ли можно серьезно говорить о возрождении Советского Союза

Глава МИД РФ Лавров: вряд ли можно серьезно говорить о возрождении Советского Союза

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении Советского Союза, а российские власти в своей политике исходят из существующих реалий. Об этом говорится в письменных ответах министерства иностранных дел России на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении Россия восстановить порядок, который существовал при Советском Союзе. По мнению американского политика, это является одной из целей российского президента Владимира Путина.