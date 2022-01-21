Опрос: более половины российских водителей нервничают из-за других участников дорожного движения

Опрос: более половины россиян нервничают из-за других участников дорожного движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты сервиса "СберАвто" и медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 10 тысяч человек и выяснили, что около 55% российских водителей нервничают из-за других участников дорожного движения каждый раз, когда им приходится садиться за руль.

"Для того чтобы справиться со стрессом на дорогах, россияне предпочитают не сдерживаться в крепких выражениях – так усмиряют свой гнев 37% респондентов. 11% водителей успокаиваются, поняв, что действия на дороге – проблемы других участников движения и их лично не касаются", - рассказали авторы исследования в беседе с изданием "Газета.ru".

Так, водители больше всего раздражаются, когда другие участники движения не пользуются поворотниками (13%), "подрезания" (11%), неправильная парковка, закрывающая проезд или обзор (10%) и использование обочины для объезда затора (9%).

Автоэксперт Егор Васильев уже называл основные ошибки водителей на зимних дорогах.

"Говоря о технических ошибках, необходимо начать со слишком грубой работы газом. Человек не учитывает специфику покрытия, не учитывает то, насколько скользко, и что находится под колесами", - цитирует специалиста RT.

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