В России вырос спрос на защитные маски с фильтром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты AliExpress Россия выяснили, что после новогодних каникул в России в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром. Также в два раза у россиян выросла популярность трёхслойных масок. С результатами исследования ознакомился сайт KP.ru

"Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10-100 штук сменных масок", - сообщили в компании.

Отмечается возросший спрос и на дизайнерские маски. За такие многоразовые аксессуары россияне готовы отдать от 150 до 300 рублей.

Также в два раза увеличился спрос на персональные медицинские приборы для дома. Граждане покупали пульсоксиметры, аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности.

Ранее аналитики банка "Русский Стандарт" выяснили, что за три квартала 2021 года в России общее число офлайн-покупок продуктов выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 78% выросла общая сумма покупок.