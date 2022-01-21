Песков заявил о возможности переноса послания президента из-за "омикрона"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится послание президента РФ Владимира Путина. Как сообщил официальный представитель Кремля в пятницу, 21 января, конкретной даты пока нет, но при ее планировании предстоит учесть ситуацию с заболеваемостью "омикрон-штаммом" в стране.

По словам Пескова, при необходимости послание президента может быть перенесено на несколько недель.

"Конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", - сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал новый штамм коронавируса "омикрон" менее летальным, но более заразным. В связи с этим глава правительства призвал вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.