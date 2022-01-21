Кремль: вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле на переговорах Путина и Мадуро не обсуждался Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора в минувший четверг, 20 января, не обсуждали возможность размещения российских военных баз в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь главы государства указал на то, что «в целом, двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит разноплановый и партнерский характер, и самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора».

Напомним, в минувший четверг, 20 января, Путин и Мадуро провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили намерения на сотрудничество в международных делах. Российский президент поддержал усилия властей Венесуэлы по укреплению независимости республики.