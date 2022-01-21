Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе. Как отметил официальный представитель Кремля, она является достаточно напряженной, в связи с чем стоит избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию.

В ходе пресс-конференции в пятницу, 21 января, Песков также призвал осознавать ответственность за происходящее в Донбассе. Инициативой о признании ДНР и ЛНР, выдвинутой недавно депутатами от КПРФ, не стоит пытаться заработать политические очки.

"Сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы [о признании ДНР и ЛНР], в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в "документальной базе" нижней палаты парламента 19 января появился новый документ, внесённый фракцией КПРФ. Группа депутатов-коммунистов, являющиеся авторами этого проекта, представляющего собой обращение к Путину, считают, что было бы "обоснованным и морально оправданным" для России признать ДНР и ЛНР.