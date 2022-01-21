Кремль: речи о возможном локдауне в Москве на встрече Путина и Собянина не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошедшей накануне встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не было разговора о возможности введения локдауна в столице на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень подробно поговорили по коронавирусу. Собянин информировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной (заболевания). Но речи о каких-то локдаунах не шло», - заявил представитель Кремля, уточнив, что приобретённый ранее опыт работы в условиях волн коронавирусной инфекции «позволяет не акцентироваться на локдаунах».

Напомним, ранее московский мэр заявил, что штамм «омикрона» стал доминирующим в Москве и Московской области. Градоначальник также сообщил об удвоении количества заболевших в течение недели, при этом он отметил, что количество госпитализаций в регионе не увеличивается, несмотря на резкий рост количества инфицированных.