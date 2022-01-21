В Росфинмониторинге сообщили, что преступники начали использовать компьютерные игры для финансирования терроризма

Преступники начали использовать компьютерные игры для финансирования терроризма Фото: Архив "КП"

В пресс-службе Росфинмониторинг сообщили, что преступники начали использовать компьютерные игры для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма.

"Разграничить обычного игрока и террориста — не такая простая задача. Модель поведения лиц, осуществляющих платежи через участие в компьютерных играх, требует дополнительного изучения, и мы этим активно занимаемся с коллегами из других ведомств", - пояснили с специалисты в беседе с изданием "Газета.ru".

В ведомстве отметили, что должного правового регулирования игровой сферы до сих пор не разработано.

Ранее доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ Юлия Харитонова рассказала, что за действия, благодаря которым игроки неправомерно получают преимущества в онлайн-играх, грозит блокировка аккаунта или даже ограничение свободы, передают "Известия".

Накануне ВОЗ официально признала болезнью зависимость от компьютерных игр. Для ее обозначения специалисты ввели термин "игромания", рассказывает ФАН.