За 2021 год в Тюменской области построено и реконструировано около 300 километров дорог

Тюменская область выполнила задачи национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Об этом глава региона Александр Моор доложил на онлайн-заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством заместителя председателя федерального правительства Марата Хуснуллина.

«В прошедшем году в регионе отремонтированы или реконструированы 224 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью около 300 километров, в том числе в рамках реализации национального проекта – 123 объекта общей протяженностью более 140 километров», – уточнил губернатор.

Объем финансирования работ по ремонту и реконструкции автодорог в Тюменской области составил 4,8 млрд рублей, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», с учетом средств из федерального бюджета – более 1,9 млрд рублей. План ремонта дорог на 2022 год – на уровне предыдущего года с общим объемом финансирования на уровне 5,7 млрд рублей.

Принимавший участие в заседании полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в числе приоритетных задач, которые стоят перед регионами Уральского федерального округа в сфере дорожного строительства, назвал расширение дороги от Тобольска на север до четырех полос, а также продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга и Тюмени.

«В прошлом году регионы совершили настоящий прорыв в сфере дорожного строительства. Показатели по нацпроекту были перевыполнены», – подвел итоги Марат Хуснуллин.