Глава Амурской области Василий Орлов рассказал о планах по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году

Губернатор Василий Орлов провел первое в этом году совещание по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первое в этом году совещание по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году регион выполнил все задачи по нацпроекту в полном объеме. Одна из ключевых целей на 2022 год – ремонт улиц и дорог в столице Приамурья.

- По мероприятиям нацпроекта 2021 год завершен с хорошими целевыми показателями. что касается дорог Благовещенской агломерации, в 2019 году мы зашли в «Безопасные качественные дороги» с 64% дорог в нормативном состоянии, - рассказал министр транспорта области Александр Зеленин. - Сегодня при взятом темпе работ и с результатом 2021 года у нас уже 79%. По требованиям нацпроекта к 2024 году в нормативе должны быть - 85%, но планируем уже к концу 2023 года достигнуть досрочно этого показателя. Дорожные объекты по городской агломерации на 2022 год отобраны, министерством ЖКХ области ведется подготовка к модернизации сетей на этих участках.

Василий Орлов отметил необходимость тщательной подготовки к дорожному сезону. Губернатор поставил задачу минимизировать неудобства от ремонта улиц для жителей Благовещенска.

- Кроме масштабных работ в рамках нацпроекта у города много текущих задач, в том числе плановый ремонт улично-дорожной сети, коммуникаций и другие мероприятия. Администрация Благовещенска должна видеть полную картину, подготовить заранее дорожные карты по распределению трафика общественного и личного транспорта. Понятно, что исключить все неудобства для жителей на период работ невозможно, но нужно минимизировать их, - подчеркнул Василий Орлов.

Глава региона рассказал, на каких объектах в столице Приамурья будут вестись работы.

- В этом году мы завершим комплексный ремонт улицы Мухина, на которой сети уже обновлены. В центре внимания транспортный узел на подходах к Зейскому мосту, тут необходимо сделать не только улицу Горького, но и все второстепенные улицы для распределения трафика движения при запуске моста. Нам нужно выполнить масштабные работы по созданию безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, и сделать это так, чтобы не возвращаться на эти участки много лет. В следующем году начнем переходить на ремонт улиц в Благовещенске, где под дорожным полотном нет сетей, - отметил Василий Орлов.