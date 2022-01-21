Песков о похищении жены экс-судьи Чечни: «Мы предпочитаем не верить таким неподтвержденным сообщениям»

Песков заявил, что не располагает официальным подтверждением информации о похищении супруги экс-судьи Верховного суда Чечни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет разбираться в информации о попытке похищения супруги бывшего судьи ВС Чечни, которая появилась в СМИ. Официальный представитель Кремля отметил, что эта информация официально не подтверждена, но не исключил, что правоохранительные органы Чечни работают над проверкой этого факта.

«Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает», - сказал Песков в пятницу 21 января.

Песков отметил, что силовые структуры различных регионов России работают в едином правовом поле и ни один регион не имеет никакого «особого статуса» для своих силовых ведомств.

«Это же не какие-то суверенные подразделения. Мы единая страна, у нас есть министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы, в этим рамках работа должна вестись, о чем-то другом речи быть не может», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков заявил, что не исключает возможности переноса даты послания президента Путина из-за «омикрона». Официальный представитель Кремля отметил, что дата послания в зависимости от эпидемиологической ситуации может быть перенесена на несколько недель.