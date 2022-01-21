Схиигумен Сергей Романов рассказал о молебене над телом Ленина в Мавзолее

Схиигумен Сергей Романов рассказал об обряде изгнания бесов из тела Ленина в Мавзолее Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 января исполняется 98 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Вокруг личности вождя революции до сих пор много споров, один из главный на сегодняшний день – это вопрос захоронения. Много тех, кто выступает «за», но есть и противники, которые уверены – место Ильичу только в Мавзолее.

Тем временем один из главных «бесогонов», экс-схиигумен Уральского монастыря Сергий Романов, осужденный за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству, признался, что совершал тайный обряд в Мавзолее.

По его словам, из тела Владимира Ленина пришлось изгонять бесов. Церковь не поддерживает данный обряд, но и нет прямых запретов. В целом подобные мероприятия стараются держать в секрете. В случае с вождем, схиигумен провел обряд несколько лет назад и долго не имел возможности о нем говорить. Когда же положенный срок молчания вышел, поделился некоторыми деталями.

- Пригласили меня в Мавзолей высокопоставленные офицеры, фамилии которых я не могу называть. Все случилось в День Преображения Господня 19 августа, - делится с сайтом mk.ru Сергей Романов.

В обряде принимали участие трое служителей: сам Романов, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. А поводом для подобных действий стали «странности», которые происходят в Мавзолее. Среди служителей ходили слухи, что тело подавало «признаки жизни». О чем-то подобном говорили и отцы Троице-Сергиевой лавры.

- Я совершил молебен. 12 раз обошел вокруг саркофага, читая специальные молитвы. Меня просили очень аккуратно совершать окропление святой водой, чтобы не оставалось следов. Монахиня уверяла, что видела, как тело приподнялось. После молебна она еще полтора года испытывала сильный страх. Я же сам ничего подобного не чувствовал, - рассказал Романов.

Нельзя не отметить, что подобную историю рассказывал писатель Иван Миронов в своем романе. Но автор предпочел не вдаваться в подробности, откуда он знает детали обряда.

- Если отец Сергий не посчитал нужным рассказать детали этого события, то и я не могу комментировать подобные обстоятельства, - отметил Миронов.