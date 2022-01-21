США оказались самым крупным покупателем российского мороженого в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По предварительным данным, крупнейшим покупателем российского мороженого в прошлом году стали США. Такие данные приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе за 11 месяцев 2021 года.

Согласно приведенной статистике, в прошлом году Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 млн долларов, что соответственно на 26,5% и 49,8% больше, чем годом ранее. В 2021 году Штаты импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого, что в 2,8 раза больше, чем в 2020 году. Таким образом, стоимость поставок выросла в 3,1 раза, до 28,7 млн долларов.

Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2020 году был Казахстан, который теперь переместился на второе место. В натуральном выражении поставки на этот рынок упали на 12,2%, до 9,6 тысячи тонн, однако в стоимостном они выросли на 10,6%, до 21,5 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает Монголия, которая закупила 2,2 тысячи тонн российского мороженого на 5,7 млн долларов, что соответственно на 7,1% и 18,9% больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее Россельхознадзор заявил, что Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 2,4 раза.