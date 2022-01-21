Захарова задала три вопроса главе МИД Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задала три вопроса главе внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Украина пережила немало вторжений - «от монголов до татар».

Во-первых, российский дипломат поинтересовалась, сколько лет прошло между этими двумя вторжениями: монголов и татар

«О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?», - отметила представитель МИД РФ, добавив, что хотела бы также узнать, «какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом».

Напомним, ранее появилось сообщение, что Лондон направил на Украину три самолета с вооружением. Согласно приведенным данным, Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Уточнялось, что самолеты направили через сутки после того, как об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Накануне сообщили, что Соединенное королевство также направит на Украину около 30 бойцов элитного военного подразделения.