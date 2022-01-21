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Политика21 января 2022 11:39

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве завершилась спустя полтора часа

Встреча прошла в пятницу, 21 января
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Встреча главы российского МИД Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершилась. Диалог между сторонами длился полтора часа.

Перед переговорами дипломаты выступили перед журналистами, рассказав о своих ожиданиях от встречи. Лавров отметил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном, но ожидает ответа на поставленные Россией вопросы. Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что переговоры покажут, способны ли еще стороны решать возникающие проблемы дипломатическим путем.

Сами переговоры Лаврова и Блинкена прошли в закрытом для прессы формате. Они продлились полтора часа. Как отметил российский дипломат, примерно столько стороны и планировали общаться.

"Планировалась [обсуждение] на 1,5 часа. Мы знали, что будем обсуждать", - отметил Лавров.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.