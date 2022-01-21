Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве завершилась спустя полтора часа

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Встреча главы российского МИД Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершилась. Диалог между сторонами длился полтора часа.

Перед переговорами дипломаты выступили перед журналистами, рассказав о своих ожиданиях от встречи. Лавров отметил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном, но ожидает ответа на поставленные Россией вопросы. Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что переговоры покажут, способны ли еще стороны решать возникающие проблемы дипломатическим путем.

Сами переговоры Лаврова и Блинкена прошли в закрытом для прессы формате. Они продлились полтора часа. Как отметил российский дипломат, примерно столько стороны и планировали общаться.

"Планировалась [обсуждение] на 1,5 часа. Мы знали, что будем обсуждать", - отметил Лавров.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.