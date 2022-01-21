Мишустин заявил, что на зарплаты медикам выделено более 17 млрд рублей

Мишустин рассказал о выделении средств на зарплату медработникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин заявил, что на зарплаты медицинским работникам в РФ будет выделено более 17 млрд рублей. Эти деньги будут направлены в бюджет фонда ОМС, сказал Мишустин в пятницу 21 января во время заседания правительства.

Премьер-министр рассказал, что в 2022 году в медучреждения РФ придут работать около 11 тысяч новых врачей и более 13,5 тысяч медработников среднего звена.

Мишустин подчеркнул, что с выплатой зарплат медицинским работникам не должно возникать никаких задержек. Глава правительства отметил, что пандемия коронавирусной инфекции доказала, что труд медицинского персонала является одним из самых значимых. За тем, чтобы медикам не задерживали зарплату, премьер поручил следить региональным властям.

Ранее сообщалось, что Мишустин заявил о выделении 20 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, из них 5 миллиардов пойдут на лекарства для тех, кто лечится амбулаторно.