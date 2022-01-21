Исследование: 29 процентов россиян не пользуются наличными деньгами Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты международной платежной системы Visa сообщили, что почти треть россиян (29%) полностью отказались от наличных.

Сообщается, что 35% россиян планируют чаще платить безналично в 2022 году, еще около 36 процентов респондентов отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой, рассказывает Lenta.ru.

Аналитики отметили, что у 39% граждан привычка платить безналично появилась во время пандемии.

Напомним, банкир Андрей Спиваков спрогнозировал исчезновение пластиковых кредитных карт в России. По его мнению, в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность, передают "Известия".

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2021 года россияне совершили 275 млн переводов на сумму 1,6 трлн рублей через систему быстрых платежей (СБП). Около половины из них - перечисления между своими счетами в разных банках, сообщает "Российская газета"