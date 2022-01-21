Лавров поставил на место журналиста CNN после вопроса об Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал журналиста CNN за некорректно поставленный вопрос о ситуации вокруг Украины. Российский дипломат пообщался в с представителями СМИ в пятницу, 21 января, после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналист CNN в ходе пресс-конференции спросил у Лаврова, намекая на эскалацию ситуации вокруг Украины: "Почему Россия делает это сейчас?". Российский дипломат указал на некорректность поставленного вопроса, который подразумевает, будто Россия собирается напасть на соседнюю страну, хотя это совершенно не так.

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдёт, вы спрашиваете: "А почему сейчас?" А когда, не нападать-то нам?", - ответил на это Сергей Лавров.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.