Депутат Бундестага Котре призвал срочно запустить газопровод "Северный поток-2" Фото: Архив "КП"

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре призвал срочно запустить газопровод "Северный поток-2".

"Очевидно, что правительство Германии предпочтет подвергнуть людей риску, чем импортировать дешевый и безопасный газ из России. Это должно прекратиться", - заявил он изданию Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что Германии нужно дешевое, безопасное и экологически чистое энергоснабжение.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявляла, что Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией" и призвала ускорить сертификацию российского газопровода, передает телеканал "360".

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсуждал с немецкой коллегой Анналеной Бербок процесс сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Глава российского ведомства сообщил журналистам, что обратил внимание своей коллеги на контрпродуктивность попыток политизации этой темы, рассказывает "Российская газета"