Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с американским лидером Джо Байденом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – сказал дипломат по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Лавров отметил, что Москва ждет официального ответа Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности, после получения которых можно будет планировать очереденые переговоры на уровне глав внешеполитических ведомств России и США.

Напомним, 7 декабря 2021 Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

За сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президентов России и США. Как потом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа глав двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.

Как писал сайт kp.ru, Байден не исключил личную встречу с Путиным.