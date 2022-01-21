Блинкен заявил, что США готовы дать "жесткий и солидарный ответ" на пересечение границы Украины войсками РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз пригрозил России "быстрым и жестким ответом", который Вашингтон даст в случае, если страна решит "вторгнуться" на территорию Украины. Об этом Блинкен заявил в пятницу, 21 января, по итогам пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"США и их союзники готовы к быстрому и жёсткому ответу, если Россия "вторгнется" на Украину", - заявил Блинкен.

По словам американского госсекретаря, в ходе встречи представители США "ясно дали понять" российской делегации о неминуемых последствиях эскалации на Украине.

"Если российские войска пересекут границу Украины это будет встречено быстрым, жестким и солидарным ответом", - сказал Блинкен.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал журналиста CNN за некорректно поставленный вопрос о ситуации вокруг Украины. Дипломату пришлось в очередной раз объяснять, что Россия не собирается "нападать" на соседнее государство, о чем неоднократно говорила.