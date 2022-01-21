Лукашенко заявил о намерении Белоруссии отсудить компенсацию за введенные Западом после инцидента с самолетом Ryanair санкции

Лукашенко заявил, что Белоруссия потребует через суд возмещения ущерба от введенных в отношении ее авиационной отрасли санкций. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена обратиться в суд за компенсацией ущерба, понесенного авиационной отраслью этой страны после введения Западом санкций, связанных с посадкой Ryanair в Минске.

Лукашенко сделал такое заявление в пятницу 21 января, комментируя отчет ИКАО о расследовании инцидента с посадкой самолета.

По словам Лукашенко, сейчас белорусские специалисты оценивают сумму ущерба. Причем будет учтен не только ущерб, который понесла авиакомпания «Белавиа».

«Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только «Белавиа», стране в целом», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела расследование инцидента и сообщила, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения ложного сообщения о минировании.

Подробности об инциденте с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице читайте здесь.