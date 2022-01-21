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Общество21 января 2022 13:02

Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста с 1 марта 2022

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Наталья СМИРНОВА
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Правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан

Правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста с 1 марта 2022 года. Решение о смягчении условий въезда иностранных граждан правительство страны приняло накануне.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, смягчения условий въезда коснутся не только россиян. С 1 марта вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники из любой страны будут освобождены от обязанности предоставления ПЦР-теста, соблюдения карантина и получения специальных разрешений для въезда на Кипр.

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", пишет РИА Новости. Отправляться в страну можно сразу после того, как на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2022 году провести зимние каникулы в России решили на 75% больше иностранцев. Самый большой интерес зафиксирован у представителей Тайланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее.