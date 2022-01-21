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Общество21 января 2022 13:09

Россиянам рассказали, чем грозит введение платной подписки в соцсетях

Специалист заявил, что введение платной подписки в соцсетях приведет к потери аудитории блогеров
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Россиянам рассказали, чем грозит введение платной подписки в соцсетях

Россиянам рассказали, чем грозит введение платной подписки в соцсетях

Фото: Анастасия Осипова

Сооснователь и исполнительный директор агентства по работе с инфлюенсерами Perfluence Кирилл Пыжов заявил, что введение платной подписки в соцсетях приведет к массовым отпискам от блогеров.

"Хочется сразу предупредить блогеров - не рассказывайте в каждой своей публикации и сторис о платной подписке, это может плохо сказаться на активности в вашем блоге и потере подписчиков", - дал рекомендации специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Пыжов отметил, что монетизация контента пришла на смену доходам от рекламы.

В ноябре 2021 года сообщалось, что в Instagram могут появиться платные подписки. Согласно опубликованным на сайте данным, цена подписки будет варьироваться от $0,99 до $4,99, передает Life.ru

Ранее стало известно, что Twitter запустил две платные функции. Теперь на платформе появилась возможность оформить платную подписку на пользователей, чтобы получать скрытый контент, рассказывает телеканал "360"