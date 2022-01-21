Блинкен анонсировал новую встречу с Лавровым

Блинкен анонсировал следующую встречу с Лавровым. Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал новую встречу с руководителем МИД России Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен заявил в пятницу 21 января на пресс-конференции по итогам полуторачасовых переговоров с Лавровым, которые состоялись в этот день. Трансляция пресс-конференции Энтони Блинкена доступна здесь.

Госсекретарь США заявил, что собирается встретиться с министром иностранных дел РФ после того, как Россия получит ответ Вашингтона на свои предложения по безопасности.

«Мы собираемся снова встретится, после того, как Россия получит этот документ (ответ на предложения по гарантиям безопасности) и посмотрим, куда мы можем двигаться дальше», - сказал Энтони Блинкен.

Письменный ответ на предложения РФ по обеспечению безопасности Вашингтон предполагает дать в течение недели. Сергей Лавров ранее заявил, что считает необходимым предать этот документ гласности, когда он будет получен.