Власти Петербурга ввели запрет на оказание плановой медицинской помощи из-за «Омикрона»

В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медицинской помощи из-за «Омикрона»
Фото: Мария ЛЕНЦ
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ввел запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризацию в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».
Запрет вводится с пятницы, 21 января. Он будет действовать до особого распоряжения. Кроме оказания плановой медпомощи и диспансеризации под запретом оказались медосмотры, в том числе детей, пишет «КП-Санкт-Петербург».
Исключение составит плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях для пациентов, которым отсрочка ее оказания представляет угрозу здоровью и жизни. Вместе с тем детские поликлиники, женские консультации и государственные стоматологические клиники продолжат работу. Кроме того, будут проводиться медосмотры водителей общественного транспорта, заступающих в рейсы.
Распоряжение Роспотребнадзора не распространяется на частные медучреждения, за исключением тех, кто принимает пациентов по полисам обязательного медицинского страхования.
Как писал сайт kp.ru, ранее Минздрав России выпустил рекомендации для россиян в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».