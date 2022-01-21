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Политика21 января 2022 13:42

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры по предотвращению ЧС природного характера

Этот вопрос глава государства обсудил в пятницу, 21 января
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера. Этот вопрос глава государства обсудил в пятницу, 21 января, в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"У нас на сегодня вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", - анонсировал Путин повестку дня.

Как отметил президент, все вопросы такого рода нужно решать своевременно, чтобы заранее быть готовыми к ЧП природного характера.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров. По предложению президента, пенсии этой категории должны будут увеличиться на 8,6% с 1 января 2022 года.