Умер Анатолий Найман, поэт и переводчик

Умер поэт и переводчик Анатолий Найман. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Анатолий Найман, российский поэт, переводчик и эссеист. Об этом в социальных сетях сообщила в пятницу 21 января приемная дочь Наймана Анна Наринская, журналистка и литературный критик.

Анатолий Найман умер в ночь на пятницу 21 января от инсульта. Ему было 85 лет. Найман был госпитализирован с обширным инсультом после того, как ему стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме.

Анатолий Найман известен не только как поэт, но и как переводчик средневековой французской поэзии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в США умер известный рок-музыкант и актер Мит Лоуф, сыгравший Боба в фильме «Бойцовский клуб». В активе Мита Лоуфа более 65 ролей в кинофильмах, а его альбом «Bat Out of Hell» входит в топ самых продаваемых дисков всех времен.