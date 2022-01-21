МИД РФ сообщил об отсутствии точных дат новой встречи Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров Фото: REUTERS

В МИД России ответили на вопрос о новой встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они провели переговоры в Женеве в пятницу, 21 января. Новой даты переговоров пока установлено не было, сообщили в дипломатическом ведомстве.

"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет нет. Ждем письменных ответов [на предложения о гарантиях безопасности] от американской стороны", - рассказали ТАСС в российском МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 января в Женеве прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили предложения России по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров госсекретарь США заявил, что собирается встретиться с министром иностранных дел РФ после того, как Россия получит ответ Вашингтона на свои предложения по безопасности.