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Политика21 января 2022 13:59

МИД РФ сообщил об отсутствии точных дат новой встречи Лаврова и Блинкена

Российская сторона ждет письменных ответов от Вашингтона
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров

Фото: REUTERS

В МИД России ответили на вопрос о новой встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они провели переговоры в Женеве в пятницу, 21 января. Новой даты переговоров пока установлено не было, сообщили в дипломатическом ведомстве.

"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет нет. Ждем письменных ответов [на предложения о гарантиях безопасности] от американской стороны", - рассказали ТАСС в российском МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 января в Женеве прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили предложения России по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров госсекретарь США заявил, что собирается встретиться с министром иностранных дел РФ после того, как Россия получит ответ Вашингтона на свои предложения по безопасности.