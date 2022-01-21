Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с Россией

Стало известно, сколько потратила Украина на укрепление границы с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более $86 млн потратила Украина на обустройство границы с Россией в рамках проекта «Стена», который реализовывается в стране с 2015 года. Об этом пишет издание «Фокус», ссылаясь на данные Госпогранслужбы Украины.

В 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией.

На границе Украины с Россией в рамках проекта «Стена» обустроили 403 км противотранспортных рвов, построили 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спиральной колючей проволоки «Егоза». В Харьковской области на участках границы появилось четыре опорных пункта и девять огневых позиций.

Издание сообщает, что на 2022 год кабмин Украины утвердил новую программу усиления границ. Особое внимание предполагается уделить границам с Россией и Белоруссией. На это выделят $1,33 млрд. Предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить границу с Украиной из-за «непредсказуемости и неадекватности» властей этой страны.