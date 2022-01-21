Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 14:30

Минтранс предложил выдавать бортпроводникам наручники и ремни для сдерживания дебоширов

Наручники должны быть пластиковыми, а ремни - нейлоновыми
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Доступ посторонних лиц к средствам сдерживания дебоширов должен быть исключен

Доступ посторонних лиц к средствам сдерживания дебоширов должен быть исключен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс разработал проект по борьбе с авиадебоширами. В ведомстве предлагают выдавать бортпроводникам средства сдерживания людей, нарушающих порядок на рейсе.

Законопроект, разработанный Минтрансом, появился на портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 21 января. В нем говорится, что бортпроводникам для усмирения авиадебоширов могут потребоваться пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

"В качестве таких средств (сдерживания дебоширов предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя", - сообщается в документе.

При этом, подчеркивают авторы проекта, доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен.

Как ранее писал сайт kp.ru, история с пьяным пассажиром, устроившим дебош на рейсе S7 5220 Магадан - Новосибирск прямо во время полета, получила закономерное продолжение. Так, 10 декабря 2021 года мужчину заключили под стражу. Также на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».