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Политика21 января 2022 14:52

Центробанк продлит действие программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Программа возобновит свою работу с 24 января 2022 года
Наталья СМИРНОВА
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Банк России будет предоставлять такие кредиты до 31 марта 2022 года включительно

Банк России будет предоставлять такие кредиты до 31 марта 2022 года включительно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России анонсировал возобновление работы механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого бизнесмены из пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготный кредит. Программа действовала в 2021 году и завершилась 30 декабря.

Как отмечает регулятор, программа возобновит свою работу с 24 января 2022 года.

"Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении Центробанка.

Кредиты на данных условиях будут предоставляться до 31 марта 2022 года включительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России предложил полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Регулятор считает, что распространение криптовалют создают угрозу для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.