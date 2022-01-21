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Происшествия21 января 2022 14:59

Сообщения о минировании здания Центробанка оказались ложными

В анонимном звонке упоминалось предложение регулятора запретить оборот криптовалют в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Сообщения о минировании здания Центробанка оказались ложными

Сообщения о минировании здания Центробанка оказались ложными

Фото: Анастасия Осипова

Сообщения о минировании здания Банка России на Неглинной улице в Москве были ложными, рассказали журналистам в пресс-службе Центробанка.

Как сообщили в ЦБ, регулятор в пятницу, 21 января, получил анонимное сообщение с угрозами о минировании здания. После этого была произведена эвакуация персонала. После проверки здания сотрудники Центробанка вернулись на свои рабочие места.

В экстренных службах Москвы отметили, что звонившие упоминали предложение регулятора запретить оборот и майнинг криптовалют в России.

Как писал сайт kp.ru, накануне Банк России предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Регулятор призвал внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.