Очная встреча Давосского форума состоится 22-26 мая 2022

В конце 2021 года ВЭФ отложил проведение очной встречи в Давосе Фото: REUTERS

Организаторы Всемирного экономического форума сообщили, что была назначена дата очной встречи участников мероприятия. Она состоится 22-26 мая в Давосе.

Как сообщили в пятницу, 21 января, организаторы ВЭФ, встреча будет носить название "Совместная работа, восстановление доверия".

"Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в заявлении ВЭФ.

Отмечается, что собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров. Они не встречались в 2021 году - мероприятие в рамках ВЭФ было отложено из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон".

Как ранее писал сайт kp.ru, ВЭФ назвал основные глобальные риски как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, опубликовав 11 января доклад Global Risks Report 2022. В докладе перечисляются социальные и экологические риски, которые будут вызывать опасения в течение ближайших 5 и 10 лет.