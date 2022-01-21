Замглавы Минтранса Токарев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Суд в Москве арестовал заместителя министра транспорта России Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил более 500 миллионов рублей.

Замглавы Минтранса заключен под стражу до 18 марта 2022. Суд решил, что Токарев может воспользоваться своими широкими связями для того, чтобы скрыться или уничтожить улики. Кроме того, отмечается в судебном решении, замминистра может иметь сообщников на свободе.

Как писал сайт kp.ru, с 2016 по 2018 годы замглавы Минтранса, будучи первым заместителем гендиректора ООО «СпецТрансСтрой», организовал хищение средств в особо крупном размере. Вместе с ним в преступной схеме участвовали несколько руководителей ООО «СпецТрансСтрой», ООО «Главстройинвест» и аффилированных организаций. В ведомстве сообщили, что при обысках у замминистра изъяли цифровые носители информации и документацию.