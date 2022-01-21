Российских ученых оштрафовали на Шри-Ланке за сбор редких насекомых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Шри-Ланки обязал троих российских ученых выплатить штрафы за незаконный сбор редких насекомых. Каждому из них нужно выплатить по 2 миллиона 885 тысяч рупий ( более 1 миллиона 100 тысяч рублей), иначе они не смогут покинуть остров.

Как рассказал ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, ученые признали свою вину, поскольку на них было оказано большое давление со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки. Кроме того, у россиян плохое состояние здоровья, что также вынудило их согласиться с обвинением.

Если ученые не выплатят штрафы до 11 марта 2022, их заключат под стражу. Правозащитник сообщил, что полиция островного государства грозила россиянам в случае непризнания вины длительными судебными процессами, которые могут растянуться на годы. По словам Мельникова, у одного из ученых язва желудка, у второго – оскольчатый перелом ноги, из-за чего ему требуется операция.

Поскольку у осужденных нет таких крупных сумм, российское подразделение Международного комитета защиты прав человека объявило сбор средств в их поддержку. Как сообщил правозащитник, ученых обвинили в убийстве редких насекомых и других мелких живых организмов, однако сами они заявили, что лишь собирали мертвых насекомых без цели вывозить их с острова. Некоторое время россияне содержались в СИЗО.