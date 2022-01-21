Умер Луи Андерсон, американский комик и создатель мультсериала "Жизнь с Луи"

Комик Луи Андерсон Фото: REUTERS

В США умер комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи". Сериал, получивший большую популярность, был основан на детстве Андерсона и его жизни с семьёй в Висконсине. Каждая серия предварялась выступлением самого комика, который также комментировал повествование.

Как пишет издание TMZ, Луи Андерсон умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком. Накануне комик был госпитализирован в больницу в Лас-Вегасе из-за обострения онкологии. Там же он скончался в пятницу утром.

Луи Андерсон был лауреатом премии "Эмми". Он получил премию в 2016 году за лучшую роль второго плана в комедийном сериале.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США умер известный рок-музыкант и актер Мит Лоуф (Meat Loaf). Сообщение о смерти 74-летнего Лоуфа появилось в пятницу 21 января на официальной странице музыканта в Facebook. Сообщается, что актер скончался в окружении своей семьи и друзей.