Премьер Молдавии назвала недружественным требование «Газпрома» рассчитаться по долгам Фото: REUTERS

Письмо российского холдинга «Газпром» властям Молдавии с требованием погасить долг за поставки газа расценивается правительством республики как недружественный жест, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Мы воспринимаем это как недружественный жест. По крайней мере, это письмо, которое мы получили, очень четко гласило, что если платежи не будут осуществлены до 20, то 21 января, в 9 часов утра, поставки будут прекращены», – сказала она в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

Как отметила Гаврилица, «Газпром» серьезная компания, которая могла бы отсрочить выплату 25 миллионов долларов по крайней мере на месяц. Если бы российская сторона была готова к сотрудничеству, найти «коммерческие решения» было бы возможно, считает премьер Молдавии.

Напомним, ранее «Газпром» заявил, что прекратит поставки голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года.

В четверг, 20 января, в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения. В тот же день компания «Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед «Газпромом» за текущие поставки газа.