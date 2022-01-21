Генсек ООН предупредил о возможности появления штаммов коронавируса опаснее «Омикрона»

Генсек ООН Антониу Гуттериш Фото: ТАСС

Низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в мире грозят появлением новых штаммов COVID-19, которые могут быть опаснее, чем «Омикрон», считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже», – сказал глава организации ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей.

Как отметил Гуттериш, коллективный иммунитет в Африке приблизиться к нужному уровню только в 2024 году. В планах Всемирной организации здравоохранения вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% – к середине 2022, сообщил он. По его словам, пока ВОЗ не смогла приблизиться к этой цели.

В то же время, заявил генсек ООН, темпы вакцинации в богатых странах в семь раз выше, чем в странах Африки. Распределение вакцин происходит «скандально неравномерно», что мешает всеобщей иммунизации, отметил Гуттериш. Как заявил глава организации, миру следует лучше готовиться к следующей вспышке коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский миллиардер Билл Гейтс предупредил об угрозе новых пандемий, которые будут гораздо страшнее, чем глобальная эпидемия коронавирусной инфекции.