Канцлер Австрии заявил о неуместности заявлений об угрозе «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Заявления об угрозе газопровода «Северного потока – 2» неуместны, проект гарантирует энергетическую безопасность Европы, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», – заявил политик в интервью журналу Spiegel.

По мнению Нехаммера, «Северный поток – 2» слишком мал «для ужесточения режима санкций».

Как писал сайт kp.ru, ранее Кремль заявлял, что не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод «Северный поток – 2» якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.

Увязывание газопровода «Северный поток – 2» с вопросами безопасности в Европе выглядят абсурдными, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.