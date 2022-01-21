Канцлер Австрии заявил о неуместности заявлений об угрозе «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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Заявления об угрозе газопровода «Северного потока – 2» неуместны, проект гарантирует энергетическую безопасность Европы, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», – заявил политик в интервью журналу Spiegel.
По мнению Нехаммера, «Северный поток – 2» слишком мал «для ужесточения режима санкций».
Как писал сайт kp.ru, ранее Кремль заявлял, что не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод «Северный поток – 2» якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.
Увязывание газопровода «Северный поток – 2» с вопросами безопасности в Европе выглядят абсурдными, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.