На Киевском шоссе в Москве произошли массовые ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 21 января, на Киевском шоссе в Москве произошли массовые ДТП. По сообщению столичного управления ГИБДД, в трех авариях участвовали семь автомобилей.

«№По уточненным данным, произошли три различных ДТП, в которых семь единиц транспорта получили механические повреждения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении, аварии произошли на 54-м километре Киевского шоссе. Сначала ГИБДД сообщило об одном ДТП при участии девяти автомобилей. Из-за инцидента движение на участке шоссе осуществлялось по одной полосе из двух. О пострадавших не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в центре Москвы на Садовом кольце произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали пять автомобилей. Тогда водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями – Mercedes, Volkswagen, Haval и бензовозом «МАЗ».