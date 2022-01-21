ФМБА подало заявку на регистрацию «МИР 19» для использования в амбулаторном звене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральное медико-биологическое агентство России подало заявку регистрацию препарата от коронавирусной инфекции «МИР 19» для его применения в амбулаторном звене.

«ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции», – сообщается в Telegram-канале ФМБА.

В агентстве отметили, что «МИР 19» является высокоспецифичным противовирусным препаратом для терапии коронавируса. Он эффективен против разных штаммов COVID-19, в том числе «Омикрона», подчеркнули в ФМБА.

Напомним, «МИР 19» был запантенован в апреле 2021. Это средство, которое вводится интраназально (через нос) или ингаляционно и прекращает размножение новой коронавирусной инфекции, а также ее тяжелые осложнения - пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.