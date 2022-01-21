Иммунолог Крючков спрогнозировал, как поведет себя новый штамм коронавируса ВА.2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунологом Николай Крючков дал прогноз по распространению нового штамма, который произошел от «Омикрона» - ВА.2. Он активно распространяется в Дании и на Филиппинах. На очереди, по мнению иммунологов, Швеция, Индия, ЮАР.

- У ВА.2 есть отличия от «предка». Небольшие, но вызывающие беспокойство. Например, в Дании он уже начинает вытеснять другие штаммы «Омикрона». А ведь сначала волна смешанного «Омикрона» вела к спаду заболеваемости, – датчане, заболевавшие по 3,5 тысячи на 1 миллион в день, полагали, что у них точно начался перелом, - рассказывает сайту mk.ru иммунолог.

Но вирус оказался коварен. Буквально через неделю начался резкий рост и замещение других штаммов.

У «двойки» мало отличий от «единицы», но их достаточно чтобы ВА.2 выглядел самым эффективным и сильным среди всех «Омикронов».

Вирусолог полагает, что говорить о завершении пандемии еще рано. «Омикрон» может преподнести неприятные сюрпризы. Но ситуация не беспросветная, патогенность на почве высокой заразности должна падать. Со временем последствия болезни будут все меньше и меньше.

- Но в первое время, несмотря на снижение летальности заболевания, смертность от него может расти за счет очень большого роста заражаемости, - заключает эксперт.

Что касается ближайших прогнозов роста заболеваемости в России, по то иммунолог полагает, что еще 3-4 недели показатели будут расти и увеличатся до 100 тысяч в день, а потом наступит спад до 30 тысяч заразившихся.