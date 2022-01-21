Глава МВД Сербии заявил о подготовке покушения на Вучича

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что организованная преступная группа готовит покушение на сербского лидера Александра Вучича. Убить президента страны, по данным МВД, планирует главарь «кавачского» наркоклана из Черногории Радое Звицер.

«Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александра Вучича», - сказал министр на брифинге в пятницу, 21 января.

Вулин уточнил, что данные о подготовке ликвидации президента республики и о том, что криминальный авторитет специально для этого собрал ОПГ, поступили от Европола. По его словам, «собрал ли Звицер эту группу с целью убийства Вучича по собственному решению или выполнял указания своего политического лидера, покажет следствие».

«До того времени сотрудники МВД и БИА о каждой новой информации будут оповещать прокуратуру по делам оргпреступности, и в сотрудничестве с органами военной разведки сделают все для защиты конституционного порядка и безопасности президента Вучича», - добавил глава сербского МВД.

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