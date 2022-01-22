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Экономика21 января 2022 22:31

Финансовый аналитик объяснил, почему государству выгодно, чтобы люди рассчитывались по безналу

Треть жителей России полностью отказались от наличных
Елена АКИМОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Треть жителей России полностью отказались от наличных

Треть жителей России полностью отказались от наличных

Фото: Shutterstock

Недавно международная платежная система Visa опубликовала результаты своего исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев называет этот показатель хорошим и уверен, что в скором времени цифра вырастет.

Для государства безналичные расчеты- это плюс, так как нет «серых» схем и платятся налоги.

-Если говорить по-простому, то мы видим, что люди в РФ достаточно образованные и продвинутые. Качество жизни в стране определяется различными современными вещами, и пластиковые карты — одна из таких вещей, - комментирует ФАН экономист.

Он полагает, что в рано или поздно Россия достигнет показателей скандинавских стран, где доля расчетов по безналу от общего оборота денег достигает почти 100%.

-В обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов. Наша страна еще нескоро достигнет такого прогресса, поскольку у нас многие граждане получают зарплату «в конверте» — а это порядка 15 триллионов в год, - заключил эксперт.

Ранее главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман объяснил, почему криптовалюта не пользуется особой популярностью у россиян.

- С позиций государства криптовалюта имеет немало негатива, что традиционно настраивает против нее многие Центробанки, и Банк России - не исключение. А значит, рождается недоверие, - цитирует "Свободная пресса" слова эксперта.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал предложение Центробанка запретить майнинг и обмен криптовалют в России. Он назвал этот шаг «очень глубоким и продуманным».