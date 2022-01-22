Финансовый аналитик объяснил, почему государству выгодно, чтобы люди рассчитывались по безналу

Треть жителей России полностью отказались от наличных Фото: Shutterstock

Недавно международная платежная система Visa опубликовала результаты своего исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев называет этот показатель хорошим и уверен, что в скором времени цифра вырастет.

Для государства безналичные расчеты- это плюс, так как нет «серых» схем и платятся налоги.

-Если говорить по-простому, то мы видим, что люди в РФ достаточно образованные и продвинутые. Качество жизни в стране определяется различными современными вещами, и пластиковые карты — одна из таких вещей, - комментирует ФАН экономист.

Он полагает, что в рано или поздно Россия достигнет показателей скандинавских стран, где доля расчетов по безналу от общего оборота денег достигает почти 100%.

-В обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов. Наша страна еще нескоро достигнет такого прогресса, поскольку у нас многие граждане получают зарплату «в конверте» — а это порядка 15 триллионов в год, - заключил эксперт.

Ранее главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман объяснил, почему криптовалюта не пользуется особой популярностью у россиян.

- С позиций государства криптовалюта имеет немало негатива, что традиционно настраивает против нее многие Центробанки, и Банк России - не исключение. А значит, рождается недоверие, - цитирует "Свободная пресса" слова эксперта.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал предложение Центробанка запретить майнинг и обмен криптовалют в России. Он назвал этот шаг «очень глубоким и продуманным».