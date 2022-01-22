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Политика21 января 2022 22:59

Из тюрьмы в Сирии сбежали около 20 террористов

В Минобороны России предупредили, что привлечение авиации США к ликвидации беглых боевиков может привести к жертвам среди мирных жителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Сирии разыскивают беглых преступников

В Сирии разыскивают беглых преступников

Фото: REUTERS

Из тюрьмы в сирийском городе Хасеке, который находится под контролем курдских формирований, сбежали заключенные – боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»). Пока точно неизвестно, сколько, предположительно – около 20 человек, их ищут.

Об этом в пятницу, 21 января, сообщил журналистам заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», - сказал он.

Замначальника Центра добавил, что к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы боевиков ИГИЛ привлечена боевая авиация вооруженных сил США, однако предупредил, что «применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей».

Как подчеркнул Олег Журавлев, ЦПВС призывает руководство так называемой «автономной администрации северо-востока Сирии» отказаться от конфронтации с законным правительством САР, а также обеспечить безопасность местных жителей и общественных учреждений.