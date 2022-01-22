Пушков: После слов Санду о России нужно отменить уступки Кишиневу по газу

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавние высказывания президента Молдавии Майи Санду о России в интервью румынским СМИ, призвал отменить уступки Кишиневу по газу.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

«При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше», - подытожил Алексей Пушков.

Накануне лидер Молдавии в эфире румынского телеканала заявила, что наша страна якобы спровоцировала вооруженный конфликт в Приднестровье, направив туда «своих людей» в 1992 году. Она говорит о «полном выводе» российских войск из региона с начала своего президентства. Между тем, именно благодаря миротворцам в Приднестровье уже три десятилетия сохраняется стабильность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января в из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения. В тот же день компания «Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед «Газпромом» за текущие поставки газа.

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Молдова постоянно ставит вопрос вывода российских войск перед международным сообществом. Об этом в интервью румынским СМИ заявила президент Майя Санду. Она заявила, что причиной приднестровского конфликта стали действия России, которая «прислала людей, чтобы воспрепятствовать независимости Молдовы» (подробности).